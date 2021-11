"Vemos con gravedad las políticas antimapuches de Chubut y Río Negro"

Orlando Carriqueo, coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro se refirió a los reclamos que se llevan a cabo en Cuesta del Ternero y lamentó la campaña de odio hacia las comunidades encabezada por los medios hegemónicos. "Es una situación compleja por los discursos que se escuchan, buscan resolver esto judicialmente aunque no haya pruebas, ni indicios, exigimos que el gobierno tenga responsabilidad porque el daño que causa es muy grande. Me parece que por un lado hay falta de responsabilidad política del gobierno. un proyecto extractivo se plantea para Río Negro que promueve políticas de estas características por eso desde lo institucional lamentamos la acusación primero. Eso genera daño contra las familias mapuche, en sus lugares de trabajo, en las escuelas con los niños y las niñas. A veces no se piensa cuáles son los daños que se ocasionan".

Uno a uno fue desmitificando los ataques que se le endilgan al pueblo mapuche para construir una imagen. "Lo que dijeron del incendio de una iglesia que un propio cura negó, como los incendios en la cordillera, cosas que hemos denunciado y que se comprobó con pericias que se produjo por una falla eléctrica. La mentira repetida por canales de televisión quedó en el imaginario colectivo y se suman estos nuevos hechos que no están investigados pero se nos endilgan a nosotros. Lo que genera una perspectiva de esta situación. Ponen nuestra lucha en términos de terrorismo cuando venimos disputando la tierra desde la Campaña del Desierto, los conflictos no son de ahora. Ha habido un proceso identitario que nos lleva a disputar la tierra. La denuncia al despojo territorial al que nos han sumido. Esto se resuelve con el reconocimiento de los pueblos y devolución del territorio".

En Río Negro, "no es casual hay sectores del PRO y Juntos de Río Negro, que formaron parte de un comando militar que organizó una concentración con cuadros militares y terratenientes, una jornada de criminalización del pueblo mapuche estuvo encabezada por al gobernadora de Río Negro, también estuvo el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni un anti mapuche declarado. Vemos con gravedad, las políticas antimapuches de Chubut y Río Negro. Se niegan a debatir el territorio porque hay intereses de extranjerización, megamineros. Ellos no se ponen mal cuando otorgan tierras a Lewis o Bennetton. Cuando hablan de Patria esconden que entregan tierras por plata a extranjeros".

Programa: Conexión Nacional

Conducen: Saúl Gherscovici y Daniel Juárez