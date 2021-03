Vélez se recuperó en Córdoba

Luego del 1 – 7 ante Boca Juniors del domingo pasado, Vélez le ganó 1 a 0 a Talleres con gol de Luca Orellano a los 10 minutos del ST. Fue un partido intenso, de ida y vuelta y con muchas situaciones de gol. En el visitante, Thiago Almada desvió un tiro penal y en el local fue expulsado el colombiano Rafa Pérez.

El conjunto de Mauricio Pellegrino sumó así 12 puntos en el certamen, mientras que los dirigidos por Alexander Medina continúan realizando una campaña irregular y siguen con 5 puntos en el lote de abajo de la tabla. En la próxima fecha Talleres visita a Boca en la Bombonera, mientras que Vélez recibirá al Independiente de Julio Falcioni.

Talleres de Córdoba: Marcos Díaz; Nahuel Tenaglia, Piero Hincapié, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Federico Navarro y Juan Méndez; Diego Valoyes, Franco Fragapane y Carlos Auzqui; Mateo Retegui. DT: Alexander Medina.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Hernán De La Fuente, Lautaro Gianetti, Luis Abram y Miguel Brizuela; Francisco Ortega, Gerónimo Poblete, Thiago Almada, Luca Orellano y Ricardo Alvarez; Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Gol en el segundo tiempo : 9m Luca Orellano (VS).

Cambios en el segundo tiempo : 11m. Lucas Janson por Poblete (VS); Pablo Galdames por Brizuela (VS) y Augusto Schott por Retegui (T); 30m. Ricardo Centurión por Orellano (VS); 35m. Matías Sosa por Auzqui (T) y Michael Santos por Fragapane (T); 42m.Agustín Buozat por Almada (VS) y Cristian Tarragona por Lucero (VS).

Amonestados: Tenaglia, Méndez (T). De La Fuente, Poblete (VS).

Incidencias en el segundo tiempo : 4m. expulsado Pérez (T).

Arbitro: Darío Herrera. Cancha: Mario Alberto Kempes, de Córdoba.