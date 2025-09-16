Velez-Racing por la Libertadores: "Será un partido durísimo, es la llave más peleada y pareja"

En diálogo con Pasión Nacional, el ex futbolista argentino analizó el presente de los equipos argentinos que aún disputan la Copa Libertadores de América, sobre todo de cara al partido que a las 19 horas disputarán Vélez y Racing.

Evaluó que ambos "son equipos que se conocen y se juega mucho" en el partido de esta noche y pronosticó que será "durísimo para los dos".

"Es la llave mas peladas y mas pareja de lo que se va a jugar en la Copa Libertadores", expresó.

Claudio "El Turco Husain" comenzó su carrera profesional en Vélez Sarsfield, donde fue parte del equipo multicampeón de los años 90, obteniendo títulos como la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1994.

Luego jugó en clubes como River Plate, con el que ganó tres torneos locales, y tuvo experiencias internacionales en el Napoli, en Italia, y en Tigres UANL, en México.