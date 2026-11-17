Los comicios celebrados el domingo en el club Velez Sarsfield fueron históricos por la participación récord de socios que se acercaron a votar. Con el 38,6% de los sufragios, se impuso el líder de la lista Legado Vélez quien se convirtió en el trigésimo sexto presidente de la historia del club de Liniers, cargo que ocupará durante el período 2027-2030. En diálogo con el equipo de Pasión Nacional, el dirigente electo compartió sus sensaciones sobre este logro y los ejes sobre los que trabajará en su gestión.

Respecto a la participación récord de 9.769 socios que sufragaron, Nelson Pugliese admitió que se trata de “una cifra récord de votantes” y agregó “es algo que me llena de orgullo como socio e hincha de nuestro club la paerticipación masiva”.

Sobre la continuidad del cuerpo técnico, que lidera Guillermo Barros Schelotto, explicó que “la intención es renovar”.

“Nuestro anhelo es seguir teniéndolo en el banco manejando el primer equipo y estamos conversando en esa dirección. De los dos lados estamos en buenos términos para seguir trabajando juntos. Barros Schelotto es muy buen entrenador para Vélez”.

Sobre la relación con Claudio Tapia, el presidente de la AFA, consideró que “debe ser con respeto. Tenemos que ser parte de una construcción colectiva de un mundo futbolístico superador y mejor al que tenemos hoy”.

“Hay mucho por mejorar, sobre todo sobre la salud económica del fútbol argentino, en materia de distribución de ingresos”, evaluó.