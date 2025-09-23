Veinte años de música y amistad sobre el escenario

Carla Ruiz recibió en nuestro estudio al grupo La Cincha —Alejandro Marchesotti, Juani De Vigo, Santiago Novati y Andrés “Mingo” Martínez— repasaron su historia, anécdotas y el reencuentro tras un tiempo de pausa. El grupo celebra sus 20 años de trayectoria con un concierto el sábado 27 de septiembre a las 20 hs en el Estadio Atenas de La Plata (Av. 13 entre 58 y 59). Será la primera vez que una banda local de folclore llegue a ese escenario emblemático. Participarán artistas invitados como Sergio Galleguillo y Kike Ponce, además de ballets y exintegrantes de la banda. El festejo continuará luego en su tradicional Peña de Las Hinchas, abierta a todo el público. El show incluirá un homenaje a Rafael Salas, miembro fundador recientemente fallecido, recordado como un pilar musical y humano en la historia del grupo.