Vecinos de la Isla del río Diamante cortaron la ruta por falta de servicio

Nosotros estamos dispuestos a pagar el servicio. No nos negamos a pagar, lo que ocurre es que jamás han querido atender nuestro problema. La empresa nos dice que no se van a bajar medidores, porque no tenemos legalmente los lotes. Sabemos que hay crisis y que no hay infraestructura para la demanda de gas, agua y luz, pero estamos exigiendo esto que es un derecho humano, puntualizó el vecino. Nosotros no queremos faltarle el respeto ni ofender a nadie, pero pedimos también ese respeto para nosotros y que nos otorguen los servicios básicos para vivir tranquilamente y pagar nuestros impuestos, como cualquier ciudadano. Somos gente humilde, pero tenemos disposición para pagar. Hay familias con niños, en mi caso soy insulino dependiente y nos dejan sin heladera”.