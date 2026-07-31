Vecinos de la costa rionegrina relatan fenómenos luminosos en la región

María Albina, docente jubilada y residente de La Lobería, dialogó con el equipo de Korol en el aire y describió la creciente actividad paranormal que se registra en la zona costera de Río Negro. "El show de luces está sucediendo cada vez con mayor intensidad", aseguró la vecina sobre los avistamientos constantes entre los kilómetros 60 y 90 de Viedma.

La entrevistada definió a la región como un centro planetario de gran importancia evolutiva. "Iberah tiene relevancia cuando llega el momento de hacer su servicio a la evolución de la humanidad", explicó Albina sobre el propósito de estas manifestaciones dentro del Área Natural Protegida de Punta Bermeja.

Según la docente, el fenómeno ha dejado de ser una experiencia aislada para unos pocos testigos. "Hace un tiempo atrás esto no sucedía porque las captaban solo algunas personas. Ahora el fenómeno se está masificando", señaló respecto a la posibilidad actual de registrar estas luces con cámaras de video.

Albina describió a los responsables de estos fenómenos como conciencias que habitan planos distintos al material. "Son seres que tienen otra forma que aún para el ojo humano es invisible porque existen a nivel suprafísico", manifestó la docente, aclarando que su invisibilidad no anula su existencia real.

Para la pobladora de la pequeña villa balnearia, las luces son un medio de comunicación primario. "Ellos se manifiestan por ahora a través de lo que nosotros llamamos luces, porque es la forma que tienen de darse a conocer", sostuvo sobre la interacción con estos seres desde la superficie terrestre.

El radio de acción de estos avistamientos abarca puntos clave del litoral rionegrino. "En el área donde más se ven es entre el espigón y la Lobería, también hacia Bahía Creek", detalló la mujer, quien hoy se enfoca específicamente en difundir la información de Iberah como centro planetario.