Vecinos de Fisherton piden limitar la construcción de condominios en la zona

Un grupo de vecinas y vecinos autoconvocados del barrio Fisherton juntaron firmas con el objetivo de restringir la cantidad de viviendas en el lugar. “Estamos muy preocupados, porque todas las semanas aparece un proyecto nuevo, con perjuicios en relación al entorno”, afirmó Ana Laura Prado, representante de vecinos, en contacto con Nacional Rosario.

“Nosotros no tenemos cloacas, sólo un 30 por ciento del barrio las tiene. Y si le preguntás a ese porcentaje, tienen un montón de problemas porque se pusieron caños que no correspondían. Imaginate con la cantidad de condominios que van a hacer. También tenemos problemas con los accesos al centro, con la presión de agua, que a veces no tenemos”, enumeró Prado en el programa Grande Chiqui (9 a 12 hs.).