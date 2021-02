Vecinos de barrios de Las Heras se movilizan por los cortes de agua

Carlos Russo, vecino del Barrio Jardín de Los Andes (La Cieneguita) de Las Heras, denunció en Temprano es mejor que Aysam no provee de agua a la población de manera permanente y correcta. “Los cortes son sistemáticos, cuando llueve o limpian el Dique, cualquier excusa es válida”, señaló el vecino y reclamó porqué no hay planificación para no quitar el recurso vital a una de las zonas más populosas del departamento ante estos desperfectos.

Contexto de tarifazo y pandemia, colman la paciencia de los pobladores que ven afectados este servicio básico que se constituye en derecho fundamental: acceso al agua para beber e higienizarse. Son 15 mil las personas afectadas.

En este sentido cuestionó la política provincial y municipal que deriva fondos a construir obras que no son prioritarias como el abastecimiento del agua.

Actualmente los vecinos del noroeste de Las Heras se movilizan contra Aysam el próximo viernes a las 11 h.