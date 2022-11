Vecino propone el mercado central minorista municipal

"Yo propongo la creación del mercado central minorista municipal para las familias de menores recursos, de aprobarse tiene la posibilidad de brindar a todas esas familias una variedad de productos de la canasta familiar para que justamente para que esas familias de escasos recursos puedan acceder a todos esos productos. Lo que me preocupa es la alimentación de estas familias que con sus magros ingresos no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. Algunos ya no llegan y entonces eso me motivó a presentar en el consejo municipal este proyecto, afirmó el vecino y ex empleado municipal.

