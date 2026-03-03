ENTREVISTA DE NORA BRIOZZO

03/03/2026

Vanina Escudero cierra el verano marplatense con “Passion, la marca del engaño”

De martes a domingo, Vanina sube al escenario; los viernes y sábados, el desafío se duplica con dos funciones, con lo cual agradece al público que se acerca al teatro para ver, Passión, la marca del engaño, la obra que encabeza Nito Artaza con un elenco que incluye nombres como Mónica Farro, Alejandro Paker, Kitty Locane, Hernán Figueroa y Belén Di Giorgio.

En diálogo con el equipo de 100% Nora, la actriz contó detalles de la obra, de lo que fue su verano en “la feliz” y de cómo pudo acomodar la vida familiar junto a su pareja e hijos.

 