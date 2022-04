Vanessa Ragone calificó como “muy grave” la situación del cine nacional

La presidente de la cámara argentina de la industria cinematográfica y productora, Vanessa Ragone, repudió la represión que sufrieron los trabajadores del cine frente al INCAA de parte de la Policía de la Ciudad y criticó al instituto por no defender sus intereses.

“Desde nuestro punto de vista, no entendemos por qué no fue más fuerte la persistencia del instituto del cine por los fondos que lo sostiene. Esa actitud terminó en el desgraciado evento del otro día, con la policía reprimiendo a trabajadores. Es incomprensible no entender lo que mueve el cine, desde lo cultural hasta lo económico, hay setecientos mil empleados en el sector fílmico”, expresó.