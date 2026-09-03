Vane Mihanovich en Nacional AM 870, cantó en vivo y anunció sus próximas presentaciones

El músico, compositor y cantante visitó el estudio de Nacional AM 870, donde charló, tocó el piano y cantó en vivo en el programa de Adrián Korol. El 18 de septiembre, el artista se presentará con Vane Mihanovich en Concierto en el teatro Argentino Julio César Gioscio de Mercedes (provincia de Buenos Aires).

"El tiempo da cosas, a pesar de que muchos pensemos que nos cuesta crecer. Pero inexorablemente crecemos", dijo.

Su recorrido musical atraviesa distintos estilos: sus raíces pasan por el rock y el pop, con una fuerte influencia del jazz, y en los últimos años también se acercó al folklore y el tango, combinando canciones propias con clásicos de diferentes géneros.