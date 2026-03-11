Vandalizaron en San Luis el estudio del senador Bartolomé Abdala: "Es gente que ama el odio"

Un hecho de vandalismo ocurrido en la provincia de San Luis generó repercusiones políticas luego de que el senador nacional Bartolomé Abdala denunciara daños en la entrada de su estudio y señalara responsabilidades en el ámbito provincial.

Bartolomé Abdala, senador nacional de La Libertad Avanza por San Luis, dialogó con el equipo de Primer round y se refirió al episodio registrado en el ingreso de su oficina, donde aparecieron pintadas y daños materiales, al tiempo que cuestionó la situación de seguridad y el contexto político en la provincia.

"Es gente que ama el odio, que no entiende que por pensar distinto habría que sentarse en una mesa y dialogar. Ellos buscan por medios propios tomar venganza de lo que a ellos no les gusta, que es mi convicción. Es un grupo minúsculo que está dispuesto a agredir", subrayó.

El hecho se produjo en las últimas horas y fue denunciado ante las autoridades correspondientes, mientras se analizan registros de cámaras de seguridad y otros elementos que permitan avanzar en la investigación.

Las acciones de vandalismo contra sedes partidarias, oficinas políticas o espacios institucionales suelen generar preocupación en el ámbito público, ya que afectan el normal funcionamiento de las actividades políticas y administrativas.