" Vamos a trabajar en educación y concientización del tránsito"

El subsecretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Resistencia, dialogó con "Verano nacional" sobre el trabajo que retomarán desde el área que encabeza: "hoy retomemos una actividad también limitada por la escasez de recursos pero bueno vamos a empezar a trabajar con los ejes más importantes que nos vamos a trazar como de gestión y en principio y entendiendo ese contexto que nos dejan . Vamos a trabajar primero con la compra digamos con el restablecimiento de estas elementos tan importantes indispensables para trabajar vamos a empezar por la educación vamos a atribuir como segundo eje por la concientización y luego vamos a llegar a la instancia ya de la sanción nosotros entendemos que la sanción masiva por sí misma no ha tenido efecto. Recordemos que siempre la sanción conlleva generalmente ya el secuestro del vehículo y más si hablamos de motocicleta que es uno de los ejes más importantes que tenemos respecto del tránsito en Resistencia en lo general digamos la faltante de casco la faltante de elementos de seguridad bueno de un montón de cosas que hacen a la inseguridad de los motociclistas.

También es cierto que tenemos un corralón colapsado un depósito municipal que lamentablemente en este tiempo ya no es un es un predio como lo era de tres hectáreas es un tiempo que se podía disponer hoy hay una maleza ya es una selva para decirlo literalmente con un montón de vehículos enterrados ahí dentro de esa selva así que tenemos que trabajar urgente sobre eso y empezar a trabajar en lo que respecta al tránsito en acciones rápidas que hagan a la intervención no en operativos masivos no en secuestro masivo sino más bien trabajar en las rotondas trabajar en las encrucijadas en los semáforos en la senda peatonal recordarle al conductor que el peatón tiene prioridad de paso recordarle al conductor por medio de folletería por medio de la presencia del inspector que no debe hacer un avance si es que no va a atravesar toda la calzada porque si no nos quedamos en el medio de la calle estamos cortando la circulación de las calles transversales y eso hace al congestionamiento en el tránsito, recordarle que la bocina está prohibida que no es un elemento que se pueda utilizar nomás y tan livianamente si no son para situaciones muy excepcionales. Vamos a trabajar en esos temas" remarcó.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

PRIMERA HORA

NOE MOREYRA- MARCE VAQUER