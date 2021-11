“Vamos a revertir la imagen académica e institucional de la UNLaR”

El rector electo, habló de su triunfo y ratificó que ya está trabajando para cambiar la situación de la institución. “Antes del día 20 tenemos que hacer un diagnóstico más preciso de lo que sucede y dialogar mucho con todos los actores, hay datos que no conocemos, hace dos años no hay presupuesto. Ya hemos hecho una planificación estratégica para los 3 años, que vamos a realizarla de forma gradual”.

Además, el médico explicó que se va cortar con el modelo autoritario y se expresó en contra de lo que sucedió con la junta electoral en el escrutinio definitivo de la primera vuelta, “eso no se ha visto nunca en un ámbito universitario, no podemos dar ese ejemplo. Todas las universidades públicas del país conocen lo que ha pasado”.

Nota Completa:

https://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2021/11/dr.-quiroga.mp3

DESCARGAR

Ficha Técnica "La Mañana de Nacional": Entrevista y locución, Marta Adreoni, Sergio Flores y Lautaro Castro.

Producción y redacción, Lautaro Castro.

Operación Técnica y musicalización, Gastón Roldan.