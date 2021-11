“Vamos a presentar proyectos para conseguir tarifas diferenciales”

Juan Manuel Pedrini, diputado nacional electo por el Frente de Todos analizó el triunfo del 14 de noviembre y adelantó el trabajo que realizará en el Congreso Nacional: “lo primero que quiero decir es que estaba confiado en el triunfo porque supimos escuchar la voz de la gente. En las PASO No merecimos perder y la oposición no mereció ganar. El triunfo se dio por el gran trabajo que hicimos en estos dos años de gobierno en todo el territorio provincial. En la Legislatura del Chaco tenemos como objetivo darle las herramientas que necesita el gobernador para continuar con la política de recuperación económica y eso se dará a través del Presupuesto que esperamos se pueda sancionar antes de fin de año. En lo referido a mi actuación en el Congreso Nacional ya estamos en contacto con quienes será mis compañeros en los próximos cuatro años y la responsabilidad es muy grande porque tendremos que sostener al gobierno nacional para no permitir el regreso del neoliberalismo, y también con el cumplimiento de las promesas de campaña y la principal será presentar proyectos para lograr una política diferencial en las tarifas y conseguir incorporación de más obras para el Chaco”, dijo el diputado nacional electo.

DESCARGAR

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

Programa: Farolitos en la oscuridad

Conducción: Bárbara Aguirre- Santiago Ozuna

Miércoles de 16 a 18