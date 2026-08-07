Así lo aseguró la senadora nacional de La Libertad Avanza por Córdoba Carmen Álvarez Rivero en diálogo con Nico Yacoy y equipo del programa Primer Round al ser consultada sobre la aprobación de la Ley de propiedad privada.

“Fue un día largo, confuso, con una marcha presionando, exigiendo lo que la ley decía, aunque su expresión era contra la ley”, lamentó, y explicó que “todo nos va a costar más en el Senado pero hay que tener paciencia e ir jugando las fichas de a una”.

Según la legisladora, “ya ha habido movimientos políticos entre los gobernadores, todo el mundo peronista reacomodándose porque (el presidente Javier) Milei reeligiendo le arruina la fiesta a muchos”.

En ese sentido, denunció la amnesia de muchos: “Como si todo lo que tiene la Argentina es culpa de Milei y ellos están en el poder desde hace 50 años”.

Con la aprobación de la ley, consideró la senadora cordobesa, “la propiedad privada está más segura” y resaltó que “las inversiones necesitaban esta señal”.

“Vamos a ir sacando de a una todas las leyes que la Argentina necesita”, prometió.