Vals: “Vacunamos por los que están y por los que no están”

En dialogó con Radio Nacional Ushuaia, la enfermera Carolina Vals contó su experiencia en el vacunatorio que se montó en el ex Casino para llevar adelante la campaña de vacunación contra el COVID -19. Vals recordó que “las vacunas estuvieron en mis manos y en la de las 40 estudiantes, fue increíble, no paraba de llorar porque todos éramos muy conscientes de que se sale de esto conciencia”.

Carolina Vals, enfermera contó que “estoy desde el primer día que comenzó la campaña de vacunación. La coordinadora del CENT 11 de enfermería me informó que se iba de viaje y que las estudiantes de enfermería iban a vacunar y me preguntó si yo me animaba a acompañarlos. Así comenzamos con 40 estudiantes de enfermería a vacunar al lado del Hospital Naval con la Sputnik V”.

“Las vacunas estuvieron en mis manos y en la de las 40 estudiantes, fue increíble, no paraba de llorar porque todos éramos muy conscientes de que se sale de esto conciencia”, remarcó la profesional de la salud.

En esta línea agregó que “en febrero comenzamos a vacunar en el Ex casino, se incorporaron enfermeros de APS y del Hospital. Hubo un equipo muy diverso, enfermeros del Hospital Naval, de Newsan y del Hogar Doña Olga”.

Vals destacó el trabajo en conjunto y contó que “un equipo de personas diseño el circuito de vacunación dentro del casino, se debía pensar en salidas de emergencias, en recibir y acompañar a las personas. Fue increíble, no conocía el casino, entre como enfermera la primera vez”.

Para finalizar, la enfermera expresó que “los abuelos se querían vacunar para ver a sus nietos, ellos nos levantaron, nos dieron esperanza. Luego siguieron nuestros padres e hijos”.