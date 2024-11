Valeria Schapira: “Una mujer libre, jode”

La escritora, periodista e influencer Valeria Schapira sostuvo como hipótesis que “cuando me pregunto por qué le despierto a veces tanta ira a algunas personas, pienso que seguramente se debe a que soy libre. Y una mujer libre, más que un hombre libre, jode”.

“En un sistema que sigue siendo patriarcal aunque se jacta de un feminismo incorporado, una mujer libre jode”, insistió la autora de libros como “Adiós, cómo afrontar la partida de nuestros mejores amigos”, “Los muertos de mi clóset” y “Hola 50”, entre los 11 que pueblan la biblioteca con su firma.

En charla con Adrián Noriega, conductor de “Nunca es tarde”, la podcaster y creadora de la experiencia turística “ViajoSola”, evocó que cuando inventó ese formato viajero “hubo gente de mi entorno que me quiere bien que me ha dicho ‘si le ponés ese nombre no vas a tener pareja nunca’ y eso es de lo peor que me han dicho y me llevó a preguntarme ¿soy un monstruo porque en un momento de mi vida a lo mejor no tengo pareja?”.

Desde esa percepción, añadió: “También me inquieta por qué el hecho de que una mujer sea madre la eleva a una categoría superior a nivel humano, a una mina que no pudo, no quiso o decidió no traer hijos al mundo”.