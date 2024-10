Valeria Lynch: "Independizarse es lo mejor que te puede pasar"

La popular cantante y compositora Valeria Lynch, quien se prepara para ofrecer dos recitales con localidades agotadas los días 8 y 9 de noviembre en el teatro Gran Rex, reveló que se encuentra en plena grabación de un nuevo disco de baladas y que en esta etapa de su carrera se beneficia de la “libertad” que le brinda la independencia discográfica.

En charla con Nicolás Pauls en el programa Interior, la voz de éxitos como “Qué ganas de no verte nunca más” o “Me das cada día más” expresó que no tener “una discográfica o multinacional detrás” hace que “se disfrute lo que se está haciendo, sin que te corra el tiempo o la gente", algo que aprovecha en el proceso de grabación que lleva junto a su pareja, el cantante y productor Mariano Martínez –exAttaque77-, con quien monta estudios de grabación en cada lugar al que van.

“Estar sin casa de discos me encanta. A mi edad, a esta altura de mi vida, mi carrera, independizarse es lo mejor que te puede pasar, porque si no entrás en el sistema y entrás en cosas que no están muy buenas. Estuve en todas las compañías discográficas. Ya está. Me gané un Grammy, pero me lo gané por mí. La compañía no hizo nada para eso”, manifestó Lynch.

La artista, quien transita sus prolíficos días entre conciertos y sus escuelas de canto en Argentina y en Uruguay, país en el que también participa como coach del reality “La voz”, reflexionó que “no está bueno acostumbrarse a estar en primer plano siempre” y que la pandemia de coronavirus la obligó a frenar y a incursionar en una “etapa introspectiva”.

Por entradas agotadas, Lynch agregó un nuevo recital el 22 de marzo de 2025 en el mismo teatro de avenida Corrientes 857.