Valeria López Vila: música, danza y un cierre de año a puro estreno

En el estudio de Nacional Folklórica, Silvia Maruccio recibió a Valeria López Vila, acompañada por Claudio Sánchez, para anticipar su show del 12 de diciembre en el Teatro Castor y Pólux (Tacuarí 955), con entradas por PlateaNet.

Valeria contó cómo se prepara para este cierre de año, donde estrenará nuevas canciones y repasará parte de El tiempo es ahora, su último material.

Recordó sus comienzos en la danza folklórica a los 3 años, su debut como cantante a los 10 años en General Belgrano y cómo ese recorrido artístico sigue influyendo en su forma de interpretar: movimiento, cuerpo y voz como un todo.

Habló del proceso creativo actual, de la escritura de nuevas letras y de la decisión de animarse a mostrar material propio. Además, adelantó que el 20 de diciembre se presentará en Capilla del Señor, en el último show del año.

Durante la visita interpretó chacareras y un gato, celebrando el vínculo con el público y el valor del encuentro cara a cara con la música en vivo.