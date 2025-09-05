Valentina Ferrari D'Agostini: "Mi sueño siempre fue desfilar en Armani y aprecié cada segundo que viví"

La modelo obereña abrió el desfile de Giorgio Armani en Milán este año y habló con el equipo de Ramos Generales para recordar al diseñador luego de conocerse la noticia de su muerte en Radio Nacional. Ella desde hace dos años que trabaja con el reconocido referente de la moda italiana.

"Armani se diferencia muchisimo que otras marcas, no solo por su creatividad, diseños y estilo, sino por su persona. Es una persona de la cual destaco su respeto, su sacrificio, la atención en cada detalle y su perseverancia", describió.

la modelo contó que Armani "empezó en la moda de adulto" y llegó a raíz de "su sacrificio". "Fue importante abrir el desfile por todo eso que aprendí de él. Yo dejé mi país a los 18 años, y fue mi propio sacrificio, trabajé en un restaurante al inicio. Pero las cosas se van dando. Y eso es lo que me inspiró de Armani. Uno tiene que trabajar mucho y estar atento a los detalles", agregó.