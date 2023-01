Valentina Cortez necesita recursos económicos para ser parte de Banfield

Valentina Cortez, deportista jujeña, indicó que "Fui seleccionada para jugar al futbol en las inferiores del club Banfield cómo Arquera, y el martes me comunicaron que debo viajar el sábado 7 de enero hacia Buenos Aires en vez de en marzo, para incorporarme al plantel en el fútbol femenino. Lamentablemente hoy no cuento con los recursos monetarios para costear el viaje, por eso necesito la ayuda para cumplir mi sueño, no se bien la cantidad porque todo corre por mi cuenta, pasaje y estadía allá por tiempo indeterminado hasta que firme contrato y me den un lugar específico. Aquellos que quieran colaborar pueden hacerlo a través del alias de mi cuenta PORTON.ORGANO.GAFAS".

