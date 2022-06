Valentaina presentó sus canciones en la radio pública

Este 3 de Junio se cumplen 7 años de la primer marcha por Ni Una Menos, y miles de mujeres vuelven a tomar las calles de Salta y de todo nuestro país. Radio Nacional Salta está presente en el reclamo de justicia, de lucha y en el grito de "basta de femicidios" y lo hace hoy a través de una mujer artista, que con su trova nos lleva al despertar de la conciencia.

"Es válido salir a las calles con enojo y con rabia. Las estadísticas hablan por si solas y no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando nos matan a las compañeras. Me siento identificada con la música de trova, de batalla y testimonial. Me identifico con Violeta Parra y Mercedes Sosa, entre otras cantantes latinoamericana, aunque tuve mis orígenes rockeros."

Escuchamos a Valentaina, en la tarde de la radio pública.

