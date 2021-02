Vacunación irregular en Corrientes

Los diputados provinciales Cesar “Tatín” Acevedo, Marcos Bassi, Marcos Otaño, Alicia Meixner, Félix Pacayut, Miguel Arias y José Mórtola presentaron una solicitud de informe dirigido al Ministerio de Salud de Corrientes demandando explicaciones sobre cantidad de vacunas recibidas, cantidad de dosis aplicadas en todo el territorio provincial, dosis sobrantes y detallando cantidad de personal de salud que ha recibido la primer y segunda dosis de la vacuna y cuantos faltan vacunar; nómina de personas que No integran la población objetivo de vacunación que hayan sido vacunadas en la provincia de Corrientes; cual fue el criterio utilizado para la distribución de la vacuna contra el Covid-19 en la Capital y no en las demás localidades del territorio provincial, ni siquiera las que se encuentran en fase 3 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio; cual fue el método de selección o espera de las personas mayores de 65 años para acceder a la vacuna en esta primera etapa; si existe alguna estrategia que contemple la inscripción de las personas que no cuentan co acceso a internet, especialmente las de las poblaciones rurales y/o alejadas del casco céntrico de la Capital.

En contacto con Félix Pacayut, Diputado Provincial hizo referencia a esos pedidos y sostuvo que “hay una fila especial no estando en grupos de riesgo pero por su cercanía con el gobierno provincial proceden a recibir la vacuna antes de que les corresponda”.

Los Diputados y Senadores del Frente de Todos de Corrientes presentaron las solicitudes de informes “en función de la creciente preocupación manifestada por la comunidad con la apertura de la inscripción para la campaña de vacunación de adultos mayores en la Ciudad de Corrientes y la notable y pública saturación y demoras sufridas por la caída del sistema”.