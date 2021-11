Vacuna: entre 18 y 40 años, mayor renuencia y ausentismo para la 2º dosis

El secretario de Salud de la Provincia, Jorge Prieto, se refirió a varios temas en “Causas Urgentes”: nuevos contagios y cepas en Santa Fe, porcentaje de vacunación, ausentismo, terceras dosis, su inserción en el calendario anual, la inequidad en el acceso y vuelta a la normalidad.

En primera instancia, el funcionario hizo alusión al panorama de casos variante Delta: “estamos viendo desde hace varias semanas un sostenimiento de casos que en todas las jurisdicciones no superan los 50, la positividad que es otro indicador que tenemos en cuenta para el monitoreo de la situación epidemiológica que está en un 2 por ciento, pero sí vemos que desde que se detecta el primer caso de esta variante hoy estamos llegando a casi los 300 casos, de los cuales 65 están confirmados y 235 altamente sospechosos. Está en incremento pero en una situación contenida en la transmisibilidad, con pocos síntomas y sin internación”.

Un dato a destacar: de los menores de 17 años, “casi el 75%” se inscribió y, de ellos y ellas, va un 40 por ciento vacunado. Pero el rango etáreo que va de los 18 a los 40 años está bastante renuente, con algunos que no han adherido a la voluntad de registrarse y otros que no asisten a la segunda dosis, que no completaron el esquema. Hablamos de un porcentaje de entre el 18 y 25% de ausentismo de la segunda dosis”, subrayó Prieto.

Sobre la discusión que causó la conveniencia o no de la inoculación en las infancias, el funcionario dijo que “cuando la Asociación de Pediatría, el ministerio de Salud de la Nación, la Provincia adhiriendo a esto que hoy el mundo está viendo es porque se trataba de una vacuna segura”

Respecto de la aplicación de una tercera dosis, señaló que “estamos cabalgando la pandemia y pos y conociendo estudios que están marcando que las personas adultas mayores, por el envejecimiento mismo, no tienen la misma respuesta inmunológica que el resto, y con una durabilidad en el tiempo que es menor. A ellos apunta esta tercera dosis, gente con más 50 años del esquema Sinopharm y autoimnocomprometidas y después el refuerzo para el resto. Porque estas vacunas seguro van a pasar al calendario anual, porque este virus vino para quedarse”.

Acerca de la publicación de la ONU que destaca las 5 millones de personas fallecidas en total como una cifra que pinta el fracaso universal, la lectura del secretario de Salud de la provincia fue que “la inequidad en el acceso a la vacuna es lo que hay que plantearse entre todos, sobre todo la falta de inoculación en los países más vulnerados” y destacó que en la cumbre del G20, los mandatarios se comprometieran “a esto para 2022”.

Por último, a modo de balance, expresó que “la provincia en virtud de la respuesta que hemos dado y teniendo en cuenta que estamos llegando a casi medio millón de casos, nadie quedó sin atender. Hoy estamos disfrutando muy parecido a la normalidad que conocíamos. Y esto es lo que nos permitió la vacuna, con un 64% de santafesinos y santafesinas con esquema completo, lo que nos pone en un porcentaje muy importante de inmunidad en el país, en Latinoamérica, y en el mundo”. E invitó a seguir “adhiriendo al megaplan de vacunación”.