El médico infectólogo Pablo Bonvehí en diálogo con el equipo de Creer o Reventar aclaró aspectos sobre esta vacuna en Radio Nacional. "Nuestra vacuna se aprobó en nuestro país para su uso sin límite de edad. Esto fue porque la mayor mortalidad se observa en adultos por encima de esa edad. Entre los datos para mayores de 60 años, no hay ninguna señal de seguridad que haya generado preocupación. Los eventos adversos son similares a los que se ven en gente más joven", dijo.

"La vacuna en general es segura, y se aplicaron casi 29 mil dosis para mayores de 60 años y en los centros privados de vacunación llegó a las 13 mil dosis. Allí se vió que la tasa de eventos adversos de la vacuna fue similar a los mayores y menores de 60 años. Lo más común, es que a la primera semana de la dosis, puede aparece en una baja incidencia de uno o dos días de fiebre y/o un sarpullido", agregó el especialista.

Bonheví mencionó que la actual vacuna contra el dengue es eficaz "tanto en quienes ya tuvieron dengue previamente como para quienes no lo han tenido".

La vacuna fue aprobada por la ANMAT para todas las personas mayores de 4 años, hayan cursado o no previamente la enfermedad. Está contraindicada en menores de 4 años, mujeres embarazadas y en período de lactancia, y en aquellos individuos inmunosuprimidos o que hayan tenido alguna reacción grave tras la primera dosis.