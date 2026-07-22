Vacaciones de invierno en el Palacio Libertad: teatro, música y experiencias inmersivas

Del 16 julio al domingo 2 de agosto, el Palacio Libertad celebra las vacaciones de invierno con una programación especialmente pensada para niños, jóvenes y familias, en la que el arte y el juego se combinan para crear, disfrutar y compartir.

Pablo Silva, programador del área Teatro del Palacio Libertad, dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó la diversidad de propuestas pensadas para que chicos y grandes puedan disfrutar de experiencias culturales durante el receso invernal. En ese sentido, puso en valor una programación que busca combinar entretenimiento, creatividad y encuentro familiar y resaltó: "Todas las actividades son gratuitas y se puede venir de martes a domingo, de 13 a 20", expresó.

Con una agenda que reúne música, teatro, literatura, cine, talleres artísticos y actividades lúdicas, Vacaciones en el Palacio ofrecerá de martes a domingos propuestas para todas las edades. Los más pequeños podrán disfrutar de espectáculos musicales, obras teatrales, recorridos por las exhibiciones del centro cultural, talleres y funciones de cine dedicadas a la niñez. A su vez, los jóvenes contarán con una programación de cine, talleres de literatura, animación y nuevas tecnologías, espacios de juego y dibujo libre, y exhibiciones de artes visuales.

Entre las actividades destacadas se encuentra el homenaje a Pipo Pescador dentro del ciclo Esenciales. La propuesta invita a recorrer la trayectoria de una de las figuras más importantes de la cultura infantil argentina a través de escenografías, archivos, instrumentos, vestuarios y materiales históricos que permiten acercarse a su legado artístico. La muestra puede visitarse desde el 18 de julio en distintos espacios del centro cultural.

La programación también incluye el ciclo Anita te cuenta un cuento, encabezado por Ana María Picchio, que propone un recorrido por clásicos de la literatura infantil mediante relatos especialmente adaptados para el público familiar. A ello se suma El taller de los sueños, una experiencia inmersiva inspirada en el universo de Pinocho, que combina recursos audiovisuales, interacción y juego para estimular la imaginación de los visitantes.

En el plano teatral, una de las novedades es el estreno de Clownies cazamentiras, una propuesta que combina humor, música y participación del público. También forma parte de la agenda Las asombrosas vacaciones de El Salmón en la playa, un espectáculo musical y narrativo que recrea canciones de Andrés Calamaro desde una mirada lúdica y especialmente pensada para niños y familias.

Además de estas producciones, el Palacio Libertad ofrece conciertos, talleres de escritura, actividades artísticas, espacios de lectura y propuestas vinculadas con la Feria del Libro Infantil y Juvenil, una de las iniciativas más convocantes de las vacaciones de invierno.

La programación completa, junto con los horarios, modalidades de ingreso y reservas, puede consultarse en el sitio oficial del Palacio Libertad. Con una oferta que combina espectáculos, aprendizaje y participación, el espacio cultural vuelve a posicionarse como uno de los principales puntos de encuentro para disfrutar del receso invernal en la Ciudad de Buenos Aires.