Vacaciones de invierno: creció la cantidad de turistas y el consumo

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el receso invernal viajaron 4,6 millones de personas por el país -4,2 millones de turistas nacionales y 400.000 de extranjeros-, lo que representa un incremento de 5,9 % respecto al año pasado.

Durante el período, los turistas gastaron $2,12 billones generando un impacto económico 2,5% mayor que en 2025, medido a precios constantes.

Además, el primer semestre de 2026 fue récord de turismo receptivo. Ingresaron al país 3,1 millones de turistas extranjeros, el nivel más alto de los últimos años, según datos del Indec.

Del total, 1,43 millones provinieron de países no limítrofes, el mejor número de los últimos 25 años, lo que marca un récord para ese segmento.

Asimismo, según el informe elaborado por el Observatorio Argentino de Turismo (OAT), de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), las vacaciones de invierno registraron un importante movimiento de turistas en los principales destinos del país, con altos niveles de ocupación lo que coincidió con el receso escolar federal.

Los destinos más elegidos por los turistas fueron San Carlos de Bariloche, la Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Mendoza y Salta.

Además, numerosas localidades presentaron ocupaciones superiores al 80%: entre ellas, Villa Carlos Paz, La Cumbrecita, Malargüe, San Rafael, Esteros del Iberá, Iguazú, Bariloche, Salta y Ushuaia.

En este contexto, en Aerolíneas Argentinas los vuelos de cabotaje continúan impulsando el crecimiento, con 510.136 reservas, lo que representa 9% más que el año pasado fortaleciendo la conectividad aérea hacia los principales destinos turísticos del país.

El relevamiento también mostró que durante las cuatro semanas de julio se mantuvo la tendencia a realizar reservas de último momento.

Asimismo, muchos turistas optaron por combinar más de un destino en un mismo viaje y reducir la duración de las estadías.

El informe también señala que el desarrollo del Mundial de Fútbol influyó en la demanda turística de las primeras semanas.