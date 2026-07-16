Vacaciones de invierno: Corrientes propone ecoturismo, la pesca y la cultura para atraer visitantes

La provincia de Corrientes lanzó su propuesta turística para las vacaciones de invierno con una oferta que combina naturaleza, pesca deportiva, turismo religioso y actividades culturales, con el objetivo de consolidarse entre los destinos más elegidos del país durante el receso escolar.

Bajo el lema “Corrientes te reinicia” la provincia presenta una agenda orientada a quienes buscan experiencias vinculadas con el ecoturismo, el bienestar y las escapadas de cercanía, con opciones distribuidas en distintos puntos del territorio.

Uno de los principales atractivos vuelve a ser los Esteros del Iberá considerados uno de los humedales más importantes del planeta. Durante el invierno las condiciones climáticas favorecen el avistaje de fauna y el desarrollo de excursiones por lagunas, esteros y montes nativos, donde pueden observarse especies como carpinchos, yacarés, ciervos de los pantanos, monos carayá y una amplia variedad de aves.

La propuesta también incluye el contacto con comunidades locales cuya gastronomía y tradiciones forman parte de la experiencia turística.

Otro de los ejes de la temporada es la pesca deportiva en los ríos Paraná y Uruguay actividad que se desarrolla bajo la modalidad de pesca con devolución y cuenta con prestadores especializados distribuidos en distintos municipios de la provincia.

En materia de turismo religioso el calendario invernal tiene como uno de sus eventos centrales las celebraciones en honor a la Virgen de Itatí que cada julio convocan a miles de peregrinos para participar de procesiones y actividades litúrgicas en una de las principales manifestaciones de fe del país.

A la oferta provincial se suma Corrientes Capital que durante las vacaciones despliega una programación con actividades recreativas, culturales y gastronómicas. Entre los espacios más visitados figuran la Costanera General San Martín, museos, iglesias, ferias y distintos circuitos patrimoniales.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la estrategia apunta a fortalecer el posicionamiento de Corrientes como un destino que integra naturaleza, aventura, historia, gastronomía y cultura con propuestas para distintos perfiles de viajeros durante el receso invernal.