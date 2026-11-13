Vaca Muerta: se aprobaron inversiones por más de US$3.200 millones

El Ministerio de Economía informó que dos proyectos de la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) ingresaron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión total prevista de US$3.245 millones destinada a ampliar la infraestructura energética.

Las iniciativas estarán orientadas al tratamiento de líquidos de gas natural (NGL) y permitirán incrementar la capacidad de transporte y procesamiento de la producción de Vaca Muerta.

El primero de los proyectos se desarrollará en Tratayén, Neuquén, y contempla la construcción de infraestructura para separar los líquidos del gas natural.

El segundo incluye la construcción de un ducto de 577 kilómetros para transportar esos líquidos hasta Bahía Blanca, donde se instalará una planta destinada a su fraccionamiento y exportación.

Según destacó la cartera económica, ambos proyectos generarán 19.000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y comenzarán a operar a partir de 2030.

Una vez en funcionamiento, se prevé que las instalaciones aporten US$1.100 millones anuales en exportaciones, lo que permitirá ampliar la capacidad productiva y exportadora del sector energético argentino.