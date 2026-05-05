Vaca Muerta: "El crecimiento es irreversible y Añelo va a terminar siendo una ciudad"

Así lo afirmó el corredor inmobiliario Martín Boquete en diálogo con Nico Yacoy y equipo en el programa Primer Round de Radio Nacional.

“Vaca Muerta es un polo de crecimiento increíble, con condiciones macroeconómicas para que sea una fuente de exportación de recursos del país, que hacen que también sea un lindo mercado inmobiliario”, afirmó Boquete.

Para el director de la inmobiliaria Toribio Achaval, “si bien es un mercado chico, Añelo es un lugar de alta rentabilidad”.

“El negocio inmobiliario consiste en construir edificios y alquilarles departamentos para empleados de las empresas que trabajan en la zona”, explicó, y precisó que “hoy, por día, a Añelo entran entre 5.000 y 8.000 trabajadores”.

Además, aclaró que en Añelo viven sólo las personas que trabajan, no sus familias, pero consideró que “el crecimiento es irreversible y finalmente Añelo va a terminar siendo una ciudad independiente, con actividad propia”.