Va pensiero, el programa que conduce Claudio Zin en Radio Nacional Clásica

Claudio Zin dialogó con el equipo de Korol en el aire y se refirió a “Va pensiero”, el programa que conduce los sábados a las 11 por Radio Nacional Clásica y que pone el foco en el legado artístico italiano.

En ese sentido, destacó la importancia de generar espacios dedicados a la comunidad italiana, al tiempo que propuso un recorrido por la historia de la ópera como parte esencial de la identidad cultural de Italia.

"La comunidad italiana necesita espacios como el Va pensiero. La idea es contar la historia de la ópera, que es la historia de Italia", expresó.

En la próxima emisión, el programa estará dedicado a figuras centrales como Giuseppe Verdi y Giacomo Puccini, dos de los compositores más influyentes del género, cuyas obras marcaron un antes y un después en la música lírica.

La propuesta combina relatos sobre la vida y trayectoria de estos artistas con la difusión de fragmentos de óperas emblemáticas, en una experiencia que busca acercar este repertorio a nuevas audiencias.

“Va pensiero” se presenta así como un espacio de divulgación cultural que conecta la música con la historia, en una programación pensada para rescatar y difundir el patrimonio artístico italiano en la radio que une nuestras voces.