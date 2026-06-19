Utuco, el proyecto que busca descubrir la identidad de la gastronomía de Córdoba

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, nos trasladamos a Córdoba para conocer la génesis de Utuco, un proyecto que busca promover y desarrollar la puesta en valor de la gastronomía de esa provincia como baluarte cultural.

Por ello, conversaron con el chef Gabriel Reusa, impulsor de esta iniciativa que “nació con la pandemia y lleva seis años buscando los sabores, los productos, las recetas que identifiquen la cocina cordobesa”.

“Por nuestra ubicación central tenemos tanta influencia que se desdibuja la esencia de nuestra cocina”, argumentó.

“Viajar, comer y beber, eso es lo que proponemos para Córdoba en el tour de cocina de Utuco”. “Fue un trabajo casi de arqueología gastronómica. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que la identidad gastronómica de Córdoba es su diversidad. Estamos recolectando esa diversidad". “Este es un proceso de contagio. Utuco es un virus que contagia las ganas de descubrir cosas y que cada localidad quiera estar en esta movida”.

Por otro lado, Comer, beber y viajar buscó develar de qué se trata el ramen y, para ello, dialogó con Daniel Fermín, encargado de Fukuro Noodle Bar.

“Hace 13 años se origina en China y, en una invasión de China a Japón en 1600, se traslada hacia Japón y pasa a ser parte de la cultura japonesa”. “Es un plato principal que tiene un montón de componentes que lo hacen único. En Japón es una comida cotidiana que reconforta, recarga energía”.

En la charla, Fermín detalló los componentes principales que tiene este plato y que, “sin ellos no habría ramen”.