Uso y control de armas

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales abordó el control de armas que comprende las regulaciones y restricciones que hacen los Estados sobre el desarrollo, producción, posesión, venta y uso de armamento, ya sea a nivel nacional como internacional.

¿El objetivo?: Reducir la violencia armada, evitar la proliferación de armas peligrosas y la prevención del crimen organizado.

El control de armas de fuego legales, cuya propiedad es del Estado Nacional, contempla tenencia, portación y tráfico ilegal.

A propósito de este tema, conversaron con Pablo Juarez, profesor instructor de tiro (ITA) de Parabellum Akademy.

“Nosotros tomamos nuestra tarea con mucha responsabilidad porque vienen personas que nunca tomaron contacto con un arma de fuego. Tenemos nuestro programa de entrenamiento”.

“El beneficio que vemos es tratar de superarse y adquirir una nueva experiencia”, resumió.