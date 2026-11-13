Ushuaia tuvo su primer simulacro de sismo y tsunami

La ciudad fueguina de Ushuaia desarrolló su primer simulacro de sismo y tsunami, del que participaron unas cinco mil personas y que tuvo como objetivo evaluar procedimientos y capacidades de respuesta ante un desastre natural.

El ejercicio se enmarcó dentro del proyecto binacional “Zona Austral Resiliente” y personal de Gendarmería Nacional estuvo a cargo de dirigir las operaciones que buscaban monitorear la capacidad de respuesta ante la hipótesis de sismo o un tsunami.

El despliegue de la fuerza también contó con dos drones y vehículos de traslado, entre otros elementos que estuvieron a disposición de los participantes en estas maniobras de simulacro, concretadas en la mañana de este miércoles.

El operativo tuvo dos etapas: la simulación de sismo, durante la cual se adoptaron medidas de autoprotección, y la posterior activación de las alarmas de tsunami, que dio lugar a la evacuación peatonal hacia zonas seguras.

Estuvieron presentes el Comando de Incidentes y el Centro de Operaciones de Emergencia de Tierra del Fuego, Defensa Civil y veedores internacionales del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile.