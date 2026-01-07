Ushuaia: fin del mundo y comienzo de todo

La emisión en español de RAE, con la conducción de Juan Sixto, presenta un programa especial dedicado a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo.

A lo largo del programa, se recorren los paisajes del sur, su historia, la vida cotidiana de quienes habitan el fin del continente, la cultura local y los lugares emblemáticos que identifican a la capital fueguina, como el Canal Beagle y el histórico faro.

Un viaje sonoro para conocer Ushuaia desde la radio, con información, música y relatos que invitan a imaginar el sur argentino y su identidad única.