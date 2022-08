Por Daniel Corujo

Sebastián Baez, Diego Schwartzman y Francisco Cerúndolo, los tres mejores argentinos en el ranking ATP, tendrán debuts “de alto riesgo” en el US Open -último Grand Slam de la temporada- que se sorteó este jueves en Nueva York.

Baez, que no “ligó” en ningún sorteo de la gira de cemento previo al US Open, jugará ante el español Carlos Alcaraz, una de las jovenes promesas del tenis mundial que ya está 4 en el listado internacional.

Por su parte, Schwartzman enfrentará al estadounidense Jack Sock, quien si bien no pasa por su mejor momento, siempre es un rival de riesgo en canchas rápidas.

Cerúndolo, Top-30, enfrentará al ex número uno de ATP, el británico Andy Murray. Si bien el escocés ya no se parece al que llegó a la cima mundial, este año tuvo resonantes victorias ante Tsitsipas, Kyrgios y Shapovalov.

En tanto, Tomás Etcheverry enfrentará al experimentado español Andújar, Pedro Cachín al esloveno Bedene y Federico Coria debutará ante el neerlandés Griekspoor.

En la rama femenina, la rosarina Nadia Podoroska, quien ingresó directo al certamen con su “ranking protegido” por una lesión, enfrentará a la ucraniana Schmiedlova.