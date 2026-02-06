Uruguay: detuvieron a once personas que cavaron un túnel para robar un banco

La Policía de Uruguay desbarató una organización criminal que planeaba un millonario asalto a una entidad bancaria mediante la excavación de un túnel, en un operativo que derivó en la detención de once personas y evitó lo que las autoridades describieron como un posible “robo del siglo”.

Guillermo Losa, cronista policial de Telemundo Uruguay, dialogó en comunicación con Creer o reventar y detalló cómo funcionaba la banda, que había alquilado en agosto del año pasado un local comercial con acceso a alcantarillas desde donde avanzaban con la excavación hacia el banco.

"El túnel llevaba a la red cloacal de la ciudad vieja y que tiene en algunos tramos una altura de 1.70 y un ancho 1.20, por lo que es una red en la que uno puede caminar perfectamente", expresó.

La investigación permitió detectar movimientos sospechosos y trabajos subterráneos que alertaron a las fuerzas de seguridad, dando lugar a un operativo coordinado que frustró el plan antes de que pudiera concretarse. El caso generó un fuerte impacto en la opinión pública uruguaya por el nivel de planificación y logística involucrado.

Las autoridades continúan analizando las conexiones de la banda y el alcance total del intento de robo, mientras el episodio se suma a una serie de casos que ponen en foco las modalidades cada vez más sofisticadas del crimen organizado en la región.