Uruguay, comienzo auspicioso de la temporada de verano

La subsecretaria del Ministerio de Turismo de Uruguay, Ana Caram reconoció que esperan un incremento en el número de visitantes en comparación con años anteriores: "El inicio es sorprendente, con números muy alentadores".

En diálogo con 100% Nora, Caram informó que están impulsando la campaña "Uruguay Sorprende": "Lo hicimos en mercados clave como São Paulo, Brasil, y en Buenos Aires, Argentina, para posicionar a Uruguay como un destino diverso durante la temporada 2025-2026".

La subsecretaria de Turismo reconoció, además, que la temporada arrancó con el programa Playas Accesibles, en Punta del Este, destacando la accesibilidad como un eje central de su gestión para el verano de 2026.