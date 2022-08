UPCN pide el pase a planta de más de 5 mil empleados

Arnaldo Nieva, integrante de UPCN, aseguró que "Desde el gremio pedimos el pase a planta permanente de más de 5 mil empleados del Ministerio de Educación que cumplen funciones administrativas y de maestranza, está ratificado por ley, sin embargo hoy los empleados no ven reflejada esta situación, a pesar de reunir los requisitos para ser beneficiados por la disposición, y fue compromiso en la ultima reunión que mantuvimos con autoridades de la provincia y que se anunció incluso en la apertura de sesiones, lo que no entendemos es cual es el inconveniente por el cual no se hace este trámite".

