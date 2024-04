UNPSJB Presupuesto 2024

Apelando a lo que en la materia de Economía se denomina la "Ley de la escasez", cuyo principio indica que en función a que "las necesidades de las personas son ilimitadas, los recursos se vuelven escasos", el Delegado Zonal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Aléxis Pantaenius, compartió con la audiencia la situación presupuestaria que atraviesa la casa de estudios expresando que ahora "los recursos no alcanzan ni para las necesidades que cubríamos antes", esto es, con un presupuesto que ya era muy acotado. La razón principalmente se debe a que el Gobierno Nacional no actualizó el presupuesto para su funcionamiento y este se ha visto mermado tanto por las devaluaciones monetarias como por la inflación interanual. En pocas palabras; la Universidad recibe el mismo monto pero el contexto económico para su desenvolvimiento es otro. Pantaenius mencionó todas las áreas que se deben cubrir con la misma suma, evidenciando claramente que se deberá utilizar algo más que la creatividad. "Por empezar ya hoy en día hay algunas facturas que no se pueden afrontar y además, por la situación del presupuesto propiamente dicho, no llegaría hasta un Mayo quizá de este año", sentenció.

El Delegado Zonal especificó que la situación llevó a la paralización total en obras que se habían emprendido dando como ejemplo que fue dejada sin efecto la ampliación del laboratorio. También se redujeron los servicios hacia el alumnado quedando única y exclusivamente concentradas en el dictado de clases. También fueron pausadas actividades que requerían de una parte del presupuesto tales como el comedor, la cobertura en becas y el área de deportes.

"La Aristogracia" - Equipo: María Lloyd - Mauro "Calaverita" Mateos - Hernán Di Claudio