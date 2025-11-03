“Uno va encontrando un camino, el mío viene por el servicio a los demás a través de lo militar”

"Estado Mayor" es un programa que nace con el espíritu de informar sobre las Fuerzas Armadas Argentinas y las tareas que realizan día tras día.

Conduce la capitán Sheila Lyall, oficial de la Fuerza Aérea Argentina, perteneciente al cuerpo de los servicios profesionales; es Licenciada en Comunicación Audiovisual, periodista y con experiencia en los medios de comunicación además de jefe de comunicación institucional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En esta emisión, conversamos con el Brigadier Aníbal Hernán Leiva, comandante del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina sobre su formación, su trayectoria y su vida personal.

“Cuando tenía un año, mis papás se mudaron a Castelar, provincia de Buenos Aires y viví ahí hasta que entré a la Escuela de Aviación”.

“Soy egresado como técnico aeronáutico; Top Gun -la película- tuvo algo que ver y ni que hablar Malvinas” en la definición de su “vocación de servicio”.

“Uno va encontrando un camino”, admitió, “lo mío no venía ni de proyectar los aviones ni arreglar los aviones; lo mío viene por el hecho del servicio a los demás a través de lo militar”.

“Los aviones no tienen edad, tienen límite de vida que está relacionado con las horas de vuelo y con qué tan bien se los mantuvo”. “Todo Comando tiene una misión; mi responsabilidad es adiestrar, es decir, practicar básicamente para que cada uno esté alistado, es decir, preparado, para cumplir una misión”.

En cada emisión, visibilizamos las historias detrás de los uniformes, entrevistando a hombres y mujeres que encontraron una carrera y un estilo de vida bajo esta vocación.