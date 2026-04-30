"Uno se compromete con la salud dental de los pacientes, yo quiero lo mejor para ellos"

Julieta Poggio, referente de la generación Z y ex Gran Hermano, se convirtió esta semana en el centro de un debate que trasciende lo estético cuando el odontólogo cordobés analizó públicamente el último retoque de la actriz. El especialista cuestionó la funcionalidad y la armonía del trabajo realizado en la boca de Julieta, sentenciando que el resultado se alejaba de la naturalidad y le otorgaba a su rostro “dos o tres tallas más de dientes”.

En diálogo con Nora Briozzo, en “100% Nora”, Emiliano Olivera, con 26 años de experiencia en ortodoncia, explicó que su objetivo no es atacar a la actriz, sino advertir sobre los riesgos de ciertos tratamientos estéticos.

“Vengo haciendo contenido para concientizar”, indicó, “se trata de una moda, hay tratamientos mucho más restauradores que devuelven funciones estéticas y no requieren del desgaste de la pieza y estructura dental".

“Uno se compromete con la salud dental de los pacientes”, aseguró el profesional, "yo quiero lo mejor para ellos, la odontología pasa por otro lado".

“No estoy buscando fama”, al referirse a la fuerza que tomó la polémica a partir de los dichos de Julieta Poggio.

“Para nosotros, la estética es la que menos se nota", argumentó sobre este tratamiento de carillas, "no devolvés ningún tipo de función".