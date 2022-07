Isabel Salazar, Vocal Titular de la Comisión de Fomento de Villa Llanquín, se comunicó con Radio Nacional Bariloche para detallar la problemática que tienen con la balsa Maroma en el paraje.

“No solamente nos trae consecuencias a los pobladores que quedamos varados cuando la balsa se rompe”, indicó Salazar.

“A partir de las 16 horas no pueden venir familiares ni amigos porque si no sos residente dispusieron que a partir de esa hora no podés cruzar”, agregó.