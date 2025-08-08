"Uno nunca termina de sorprenderse con lo que encuentra en el conurbano"

Gonzalo Cabezas es primer candidato a senador provincial por La Libertad Avanza en la Cuarta Sección.

Se trata de la sección que abarca a las ciudades de Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

Se trata de una extensión en la que habitan unos 500 mil electores.

Cabezas participó de la fotografía con la que La Libertad Avanza, lanzó oficialmente la campaña electoral en territorio bonaerense y en diálogo con Nicolás Yacoy contó algunos detalles de ese encuentro que tuvo lugar en la localidad de Villa Celina.

"Uno nuca termina de sorprenderse con lo que encuentra en el conurbano". "La gente se acercaba al presidente y a Karina Milei a pedirle por los reclamos del barrio, pero siempre muy educados, sin gritos sin insultos".

Ya metido en la campaña, el candidato se refirió a la necesidad de impulsar el desarrollo productivo de muchas regiones de la provincia de Buenos Aires como así también mejorar las rutas y las construcciones oficiales para poder mejorar la administración de la provincia en toda su extensión.