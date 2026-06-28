“Uno de mis principales objetivos es la ultradistancia. La preparación mental y psicológica es tan importante como la física”

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En la Entrevista de Fondo, conversamos con el atleta de elite de Trail running, Ignacio Poza, “La Cabra”, oriundo de Luján, provincia de Buenos Aires.

Con apenas 21 años, el también estudiante de ingeniería civil, integró la Selección Argentina de Trail en 2022/2023 y aspira a ser un referente en la ultradistancia.

En la Historia que corre, dialogamos con Bernardo Romano, atleta ciego de ultradistancia que intentará llegar a la 44.ª edición del histórico Spartathlon, que se celebrará 26 y 27 de septiembre de 2026 en Grecia.

Este legendario ultramaratón de 246,8 km une Atenas con Esparta en un tiempo límite de 36 horas, siguiendo los pasos históricos del mensajero Filípides.

En la charla con el joven atleta de elite, Nacho Poza, nos contó sus desafíos actuales que incluyen su participación en la Ibarra SkyRace, en el norte de los Andes del Ecuador este domingo y, el próximo, en Huaráz, en el corazón de la Cordillera Blanca, en la región de Áncash, Perú.

“Son carreras que, en pocos kilómetros, hay mucho desnivel positivo. Es a eso a lo que me dedico, lo que más me gusta, lo que me motiva”.

Su familia acompaña y apuesta a la decisión que tomó de mudarse a la provincia de Mendoza para poder entrenar acorde a los desafíos que se plantea.

“El techo se acercaba de a poco estando en Luján. Entendí como atleta que busca el alto rendimiento que hay que tomar decisiones deportivas para poder mejorar, y ha sido acertado. Vivo feliz acá, contento y con ganas de seguir mejorando”.

Poza enumeró las tres etapas del entrenamiento que encaró desde sus inicios hasta su presente.

“Primero la forma, la técnica; luego haciendo la distancia y después la velocidad. Así fue el proceso de iniciación y, de ahí en más, buscando mejorías y puliendo detalles”. “Mi idea en el trail es poder ser conocido; aspiro a poder ser referente pero también me importa la imagen de uno como persona por sobre la del deportista. Uno trata de poder ayudar con pequeños detalles. Mi objetivo como corredor es el poder ser buena persona por sobre el corredor”. “Uno de mis principales objetivos es la ultradistancia. Trabajo la parte psicológica que me parece un factor tan importante como las piernas. La preparación mental es tan importante como la física que va más lenta por mi edad”. “Pienso todo el día en la montaña. Todos los detalles tienen que ser abarcados; uno tiene que saber cómo poder solucionarlos, y sobre todo a ritmos más altos y arriesgados”. “Correr se transformó en una pasión que la vivo día a día. Es mi cable a tierra, mi columna vertebral en todo lo que hago. Duermo, vivo, respiro pensando en este deporte. Uno busca sus propios objetivos y, con este deporte, aprendí a conocerme, a poder respetar mis tiempos, mis procesos”.

Por otro lado, el atleta no vidente Bernardo Romano nos contó su historia en el running, su primer contacto con este deporte y cómo es practicarlo con un guía, sobre todo en ultradistancia.

“Mi primer entrenador fue mi padre; hice muchos deportes desde chico, me encantaba el fútbol. Vi hasta los 25 años que empezaron mis problemas graves”.

“Con Sandra Sánchez armamos un equipo y fuimos buscando a la ultra. Nos habíamos puesto una meta como equipo”, contó respecto a su primera guía.

“Visualicé como algo posible el Spartathlon. Me encantaría representar a la Argentina, lo tengo como un proyecto, como un objetivo”.

“El amor que tengo por el deporte, por el running. Soy un corredor innato. Me encanta correr y correr mucho. Uno puede hacer grandes cosas en la ultradistancia. Es mi sueño representar a la Argentina en el Spartathlon. Ni la discapacidad ni ninguna otra cosa es limitante. Uno tiene que tratar de luchar contra eso”, reflexionó.