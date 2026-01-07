Uno de los denunciantes de Tapia y Toviggino dijo que en AFA se les saca la plata a los clubes "para enriquecer a los dirigentes"

El diputado por la Ciudad de Buenos Aires por la Coalición Civíca Facundo del Gaiso, en diálogo con el equipo de Creer o Reventar, habló sobre cómo continúan las denuncias de irregularidades en la AFA en Radio Nacional y se refirió al caso de la mega mansión en Pilar.

"En el caso de nuestra denuncia, estamos esperando que se resuelva esta controversia: si es que continúa el juez Marcelo Aguinsky

actual responsable del expediente, y quien trabaja muy bien la causa. O se va al juzgado de Campana, lo que creemos es una maniobra para que la misma se duerma", dijo respecto a la disputa de competencia entre los juzgados de Penal Económico y Zárate Campana.

"Esta causa también involucra a la flota de 54 autos, y el entramado de empresas vinculadas a Toviggino que están muchas radicadas en la ciudad de Buenos Aires", agregó.