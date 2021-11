Universo Manolo Juárez, Festival Piano Piano, 5 de noviembre en el CCK

DESCARGAR

UNIVERSO MANOLO JUÁREZ

Festival Piano Piano

Concierto a cargo de importantes artistas para celebrar la obra del gran pianista y compositor argentino

Viernes 5 de noviembre, 20 h, Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151 (CABA), entradas sin cargo previa reserva en la web del centro cultural.

El concierto se podrá ver en vivo por streaming a través del canal de YouTube del Kirchner y de la plataforma cont.ar

La obra del gran pianista, intérprete, compositor y docente Manolo Juárez será celebrada en un concierto titulado Universo Manolo Juárez dentro del festival Piano Piano del Centro Cultural Kirchner.

En Universo Manolo Juárez se interpretarán obras que el gran músico argentino fallecido en 2020 no tocaba habitualmente. El concierto constará de tres partes: la incidental, la instrumental y la grupal.

Parte de piano solo

Los destacados pianistas Hernán Jacinto, Fernanda Morello, Mingui Ingaramo y Luna Sujatovich -cada uno proveniente de diversos mundos musicales- interpretarán la obra de Manolo Juárez por primera vez. Abordarán un repertorio poco visitado del compositor. En el caso de Luna Sujatovich, hará una versión en piano y voz de “Baguala”, acompañada por Facundo Guevara en percusión.



Parte incidental:

En las décadas del 60 y del 70, y en una faceta poco conocida de su obra, Manolo Juárez realizó varias músicas para teatro y danza. En los años 2000 le encargaron música para el film “El oro nazi en Argentina”. Estos temas incidentales fueron recopilados en un disco que se llama, justamente, “Incidental”. Muchas de estas piezas tienen que ver con su universo personal: obras de jazz (Manolo inició su carrera en grandes orquestas y el jazz era un género que amaba), los tangos y el universo teatral.

Este segmento constará de una libre interpretación del gran pianista Nicolás Guerschberg, a quien acompañará el Mono Hurtado en contrabajo y Facundo Guevara en percusión.

Para esta ocasión, Nicolás viene realizando un exhaustivo trabajo de recopilación debido a que no hay partituras originales de estas músicas. Asimismo, es interesante destacar que Guerschberg fue alumno de Juárez en la misma época que este último compuso la música para cine, además de también haber sido miembro del quinteto, a principios del 2000.

Parte instrumental y grupal

Se interpretarán dos temas clásicos de Manolo: Tarde de Invierno y Presencia del Diablo, así como otra obra poco frecuentada por él llamada Río de los Waldos, que compuso con mucho cariño a su amigo Waldo de los Ríos y de la cual existe una sola grabación.

El otro tema es un inédito, compuesto por Manolo a mediados de los años noventa, que se titula: Y luego cuando despiertes. La letra es de Osvaldo Guglielmino.

Los pianistas de este bloque son: Andrés Beeuwsaert y Hernán Jacinto y tocará el grupo que acompañó en los últimos años a Manolo: Roberto Calvo en guitarra, Facundo Guevara en percusión, Mono Hurtado en contrabajo, Marcelo Chiodi en vientos y Juan Cruz Donati en batería.

En la sección grupal participará como invitada: Isabel de Sebastián, mientras que el último bloque de esta sección contará con la dirección musical de Roberto Calvo.

Estos artistas realizarán versiones libres de temas de Manolo, y para varios de ellos, esta será la primera vez que interpretarán obra de Juárez, es el caso de Luna Sujatovich, Fernanda Morello, Hernán Jacinto e Isabel de Sebastián.

Otros estuvieron más cerca en cuanto a relaciones como Mingui Ingaramo y Andrés Beeuwsaert, pero no han interpretado nunca su obra. Por otra parte, Nicolás Guerschberg tuvo una relación más estrecha, cercana e hizo su música.

Dice Mora Juárez, hija y albacea: "Este concierto es una alegría para mí. Grandes músicos interpretando la obra de Manolo Juárez en una de las salas más importantes de América. Cuando me lo comunicó el CCK fue maravilloso. Universo Manolo Juárez será una oportunidad para celebrar a mi padre, su obra y legado. Es el primer evento que se realiza luego de su partida, el primer paso para que su música sea libre y emprenda nuevos caminos. Creo que esto es lo más importante que le puede suceder a una obra tan genial, ya que Juárez no fue solo un gran compositor y pianista, sino también un gestor cultural y maestro. Crear la primera Escuela de Música Popular de Latinoamérica no es poco. Fue alguien que siempre quiso dejar un legado, quien consideró que el conocimiento y la educación son la base de todo. Pensó en las nuevas generaciones y en dar forma, crear un método sobre nuestra música, la que hasta entonces se transmitía de manera oral. El concierto también es un engranaje más del trabajo de recuperación de su catálogo y archivo, de todo lo iniciado en aquellas tardes en pandemia, que fueron una oportunidad para trabajar y compartir profundos diálogos. Escuchar sus anécdotas y su pensamiento fueron pilares fundamentales para toda la tarea de aquí en más. Todo sirvió para mirar hacia adelante, para que su obra sea libre y emprenda un nuevo camino. Y como su obra es tan vasta, seguimos trabajando para, en 2022, realizar el lanzamiento del archivo y de sus grabaciones encontradas.".